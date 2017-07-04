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Общество

Британская делегация оценила готовность Нижнего Новгорода к ЧМ-2018

04 июля 2017 16:53  [61] Общество
Строящийся стадион к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

Строящийся стадион к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Британская делегация оценила готовность Нижнего Новгорода к ЧМ-2018. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 4 июля 2017 года.

Согласно информации, в рамках своего визита в регион, делегация посетила строительную площадку стадиона на Стрелке; ряд гостиниц, в которых будут проживать и делегация FIFA, и футбольные болельщики; ряд потенциальных ресторанов, которые готовятся принимать болельщиков.

"Я первый раз в Нижнем Новгороде. Это, конечно, очень красивый город, видно, что экономика растёт и развивается. Самые хорошие впечатления связаны с подготовкой к чемпионату мира по футболу в следующем году. Чувствуется профессионализм, высокое качество подготовки и, самое главное, энтузиазм. Конечно, много зависит от жеребьёвки, от игр, но нам будет очень приятно, если хотя бы одна из британских команд - либо Шотландия, Англия, либо Уэльс, либо Северная Ирландия - здесь будет играть", - заявил глава делегации, министр-советник Посольства Великобритании в России по вопросам торговли, науки и климата Джонатан Брентон.

По его словам, "Нижний Новгород напоминает британский Эдинбург, и в нем есть возможности и для туризма, и для отдыха, и для спорта".

Как отметил консул Ее Величества Томас Реган, Нижний Новгород очень гостеприимный и дружелюбный город. "Мы вчера посетили аэропорт, и это один из немногих аэропортов, где я почувствовал себя очень комфортно. Я думаю, что британские болельщики очень быстро убедятся, насколько близко Нижний Новгород находится к Москве, и считаю, что Нижний Новгород очень быстро станет популярным местом", - сказал он.

На вопрос, чего не хватает в данный момент городу, Реган ответил, что "британской команды, прошедшей отбор игр на территории вашего города, поэтому мы надеемся, что 2 декабря уже всё будет на месте".

По словам губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, чемпионат мира станет драйвером развития региона. "Мы зачем бились-то за этот проект? Если не будешь выполнять государственные задачи, значит, не будешь развиваться. Я не знаю таких объектов, которые нам нужны были бы только для чемпионата мира, за исключением временных сооружений рядом со стадионом. Остальное - это наследие, которое останется региону", - подчеркнул он.

"Мы сейчас серьезно занимаемся развитием туристической инфраструктуры. Наша задача - к 2020 году поток туристов увеличить в три раза. Если у нас сегодня миллион, то должно быть 3 миллиона. Чтобы это сделать, конечно, нужна инфраструктура и, прежде всего, гостиницы хорошего класса для разных категорий людей", - добавил глава региона.

СПРАВКА:
По данным Приволжского таможенного управления, по итогам 2016 года товарооборот между Нижегородской областью и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии (далее − Великобритания) составил 44,9 млн долларов (увеличение на 29,3% по сравнению с 2015 годом). Экспорт составил 25,3 млн долларов (увеличение в 2,3 раза), импорт составил 19,6 млн долларов (снижение на 17,3%). Сальдо торгового баланса сложилось положительное.

в размере 5,7 млн долл. По итогам 2016 года по объёму товарооборота с Нижегородской областью Великобритания заняла 26 место из 143 стран – внешнеторговых партнёров Нижегородской области.

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