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Культура и отдых

НГХМ представит нижегородцам более 50 полотен из Третьяковской галереи в начале сентября

04 июля 2017 17:15  [16] Культура и отдых
НГХМ

НГХМ

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

НГХМ представит нижегородцам более 50 полотен из Третьяковской галереи в начале сентября 2017 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщил директор Нижегородского государственного художественного музея Роман Жукарин 4 июля.

По его словам, данная выставка создана усилиями Третьяковки и Института русского реалистического искусства (ИРРИ) в рамках проекта "Окна в Россию. Шедевры семи поколений". Каждый из участников проекта представит на экспозицию порядка 50 полотен. Данный проект будет передвижным и проедет по крупнейшим городам России.

Экспозиция стартует в Калининграде 18 июля и к осени 2017 года прибудет в Нижний Новгород.

"Мы давно находимся в тесных партнерских отношениях с Третьяковской галереи и рады еще одному совместному проекту. На предстоящей выставке зрители увидят полотна живописцев преимущественно XX века: Александра Дейнеки, Юрия Пименова, Гелия Коржева и других известных живописцев. Выставка будет насыщенная и разнообразная", - отметил Жукарин.

Напомним, что выставка картин из Третьяковской галереи в 2016 году прошла в НГХМ с 27 сентября по 13 ноября. Тогда экспозиция была посвящена 120-летию НГХМ и 120-летию со дня проведения Всероссийской промышленно-художественной выставки в Нижнем Новгороде. Посетителям были представлены картины Ильи Репина, Михаила Нестерова, Михаила Врубеля, Валентина Серова, Константина Коровина, Исаака Левитана, Николая Богданова-Бельского, Абрама Архипова, Николая Касаткина, Григория Мясоедова и других авторов.

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