Карантин по бешенству введён в Лысковском районе Нижегородской области до 5 сентября Общество

Карантин по бешенству введён в Лысковском районе Нижегородской области до 5 сентября. Об этом сообщает региональное Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 5 июля 2017 года.

Как сообщает Россельхознадзор, причиной введения ограничительных мероприятий стал результат лабораторного исследования патматериала, полученного от лисы.

Очаг бешенства определён в пределах территории личного подсобного хозяйства села Окишино. В состав угрожаемой зоны вошли: деревня Коноплянка, село Коробиха, село Чернуха, село Трофимово, деревня Ушаковка.

На период действия карантина на территории неблагополучного пункта запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта, реализация сырого молока.

Как сообщает Россельхознадзор, в 2017 году в Лысковском районе это второй зарегистрированный случай бешенства среди животных, в 2016 году подобных случаев не было.