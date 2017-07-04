Карантин по бешенству введён в Лысковском районе Нижегородской области до 5 сентября. Об этом сообщает региональное Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 5 июля 2017 года.
Как сообщает Россельхознадзор, причиной введения ограничительных мероприятий стал результат лабораторного исследования патматериала, полученного от лисы.
Очаг бешенства определён в пределах территории личного подсобного хозяйства села Окишино. В состав угрожаемой зоны вошли: деревня Коноплянка, село Коробиха, село Чернуха, село Трофимово, деревня Ушаковка.
На период действия карантина на территории неблагополучного пункта запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта, реализация сырого молока.
Как сообщает Россельхознадзор, в 2017 году в Лысковском районе это второй зарегистрированный случай бешенства среди животных, в 2016 году подобных случаев не было.
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