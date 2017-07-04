День металлурга
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Бизнес
05 июля 2017 14:38  [27] Роспотребнадзор проведет очередную встречу с представителями ресторанного бизнеса в Нижнем Новгороде 13 июля
04 июля 2017 17:05  [136] Суд оставил в силе наложенный нижегородским УФАС штраф "Газпром межрегионгазу" на 650 тысяч рублей
04 июля 2017 14:40  [143] "Сбербанк" снизил процентные ставки по "Нецелевому кредиту под залог недвижимости" до 12%
04 июля 2017 14:39  [200] "АФГ Националь" выделил 14 га для экспериментальной посадки сахарной свеклы в Нижегородской области в 2017 году
03 июля 2017 11:48  [167] "Ростелеком" утвердил методику для тестирования Национальной биометрической платформы
01 июля 2017 10:55  [432] Горадминистрация объявила конкурс на поставку и установку автоматизированной системы парковок на ул. Ковалихинской-Варварской
30 июня 2017 18:02  [313] Volkswagen Group Rus в Нижнем Новгороде 3-21 июля будет находиться в корпоративном отпуске
30 июня 2017 16:45  [221] "Ростелеком" сообщил об отражении атаки новой модификации вируса Petya
30 июня 2017 16:07  [464] "Онтранс-НН" и "Компас" будут эвакуировать автомобили на штрафстоянку по ул. Чачиной с 1 июля 2017 года
30 июня 2017 12:17  [361] "НБД-Банк" подписал соглашение с НКО "Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области"
Бизнес

Роспотребнадзор проведет очередную встречу с представителями ресторанного бизнеса в Нижнем Новгороде 13 июля

05 июля 2017 14:38  [27] Бизнес

Фото: Роспотребнадзор

Роспотребнадзор проведет очередную встречу с представителями ресторанного бизнеса в Нижнем Новгороде 13 июля 2017 года. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области 4 июля.

Записаться на встречу можно на официальном сайте управления.

Отмечается, что руководство управления в текущем году уже провело ряд встреч с представителями нижегородского бизнеса, в ходе которых были разъяснены санитарные требования к объектам общественного питания во время проведения Чемпионата мира по футболу, а также даны рекомендации.

В управлении ежеквартально проводятся Дни открытых дверей для предпринимателей и публичные обсуждения результатов правоприменительной практики с подконтрольными субъектами. Цель таких акций – помочь предпринимательскому сообществу оперативно получить ответы на вопросы по взаимодействию с ведомством. "Такой формат работы позволяет снизить административные барьеры в части взаимодействия бизнес-сообщества и управления Роспотребнадзора по Нижегородской области", - отмечается в сообщении.

Как, в свою очередь, сообщил президент ГК "Пир" Александр Котюсов, в конце июня на одной из подобных встреч с руководителем нижегородского управления Роспотребнадзора Натальей Кучеренко обсуждался, в частности, СанПин 1079 (требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья) и подготовка к предстоящему ЧМ.

"Встреча была серьезной и обстоятельной. На многие вопросы, которые беспокоили меня и нижегородских рестораторов, я получил четкие и обстоятельные ответы, главным из которых является то, что Роспотребнадзор на время чемпионата мира не планирует вводить никаких дополнительных сверх имеющихся в СанПине 1079 запретов на реализацию блюд и уж тем более блюд русской кухни. Рекомендации в Памятке, которая рассылалась управляющим ресторанов, есть суть именно рекомендации, а не прямые запреты. Рекомендации основаны на опасениях того, что в летний период ряд продуктов неизбежно попадают в зону эпидемиологического риска. Ответственность здесь ложится на владельцев и руководителей ресторанов. Роспотребнадзор то, что называется "предупреждает", - подчеркнул Котюсов.

Напомним, ранее ресторатор обращался к президенту РФ Владимиру Путину по поводу ограничений в выборе продуктов на период ЧМ-2018.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph