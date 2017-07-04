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Общество

"Нижавтодорстрой" подал единственную заявку на ремонт дорог со строительством кольцевой развязки в Автозаводском районе

05 июля 2017 17:22  [55] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

ООО "Нижавтодорстрой" подало единственную заявку на ремонт дорог со строительством кольцевой развязки в Автозаводском районе. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, на 10 июля 2017 года был назначен аукцион на право реконструкции участков автомобильных дорог по пр. Ленина (от восточного транспортного путепровода до ул. Веденяпина), пр. Октября (от пр. Молодежного до железнодорожного переезда), пр. Молодежному (от проспекта Октября до железнодорожного переезда), ул. Веденяпина (от пр. Ленина до Южного шоссе) со строительством кольцевой развязки.

К моменту окончания подачи заявок – 4 июля - документы подал только ООО "Нижавтодорстрой", таким образом, эта организация получила право на заключение с ним контракта на 174,7 млн рублей. Средства должны быть выделены из областного (173 млн рублей) и муниципального дорожных фондов (1,7 млн рублей).

Напомним, что подрядчик должен будет отремонтировать 79,5 метра дороги по пр. Ленина, 93,6 метра по пр. Октября, 108,9 метра по пр. Молодежному и 120 метров по ул. Веденяпина. Срок выполнения работ – 25 мая 2018 года.

СПРАВКА:
ООО "Нижавтодорстрой" зарегистрировано в г.Кстово Нижегородской области в 2007 году. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Учредителем и директором организации является Усик Петросян. Основной вид деятельности - строительство автодорог и магистралей.

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