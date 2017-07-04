День металлурга
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Происшествия
06 июля 2017 09:03  [41] МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области в связи с сильными дождями 6 июля
05 июля 2017 17:51  [246] Нижегородская пенсионерка предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство снохи
05 июля 2017 14:33  [185] Пять человек погибли в результате пожаров в Нижегородской области за сутки 4 июля
05 июля 2017 12:42  [171] Пенсионер погиб при пожаре в пятиэтажке в Московском районе Нижнего Новгорода 4 июля
05 июля 2017 12:37  [437] Подросток умер при валке леса в Выксунском г.о. Нижегородской области 4 июля
05 июля 2017 12:23  [326] Женщина-водитель в нетрезвом виде врезалась в бетонный блок в Дзержинске Нижегородской области 4 июля
05 июля 2017 12:11  [144] Двое мужчин погибли при пожаре в строительной бытовке в Канавинском районе Нижнего Новгорода
05 июля 2017 11:16  [229] Магазин сгорел предположительно в результате поджога в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 4 июля
05 июля 2017 10:54  [553] Нижегородец подозревается в краже у ОАО "МДМ-банка" более 28 млн рублей
05 июля 2017 10:01  [186] Житель Пильнинского района Нижегородской области осужден на 10,5 лет за убийство женщины из ревности
Происшествия

МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области в связи с сильными дождями 6 июля

06 июля 2017 09:03  [41] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области в связи с сильными дождями 6 июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в течение суток 6 июля местами по Нижегородской области ожидается очень сильный дождь.

В связи с опасными погодными условиями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества ДТП, затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в системе ЖКХ.

Возможны также локальные подтопления в результате неисправностей и замусоривания ливневых стоков и работы дренажно-коллекторных систем, затопления пониженных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, линий связи, сельхозугодий, полегание сельскохозяйственных посевов.

Кроме того, возможна активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph