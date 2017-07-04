МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области в связи с сильными дождями 6 июля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области в связи с сильными дождями 6 июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в течение суток 6 июля местами по Нижегородской области ожидается очень сильный дождь.

В связи с опасными погодными условиями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества ДТП, затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в системе ЖКХ.

Возможны также локальные подтопления в результате неисправностей и замусоривания ливневых стоков и работы дренажно-коллекторных систем, затопления пониженных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, линий связи, сельхозугодий, полегание сельскохозяйственных посевов.

Кроме того, возможна активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.