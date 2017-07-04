Фото:
МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области в связи с сильными дождями 6 июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Согласно информации, в течение суток 6 июля местами по Нижегородской области ожидается очень сильный дождь.
В связи с опасными погодными условиями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества ДТП, затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в системе ЖКХ.
Возможны также локальные подтопления в результате неисправностей и замусоривания ливневых стоков и работы дренажно-коллекторных систем, затопления пониженных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, линий связи, сельхозугодий, полегание сельскохозяйственных посевов.
Кроме того, возможна активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+