Оползень перекрыл дорогу в центре Нижнего Новгорода 6 июля Происшествия

Оползень перекрыл дорогу в центре Нижнего Новгорода 6 июля Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Оползень перекрыл дорогу в центре Нижнего Новгорода 6 июля 2017 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Сход грунта произошёл сегодня днем на Зеленском съезде. В результате оказалось перекрыто движение на участке от пл.Минина и Пожарского до Почаинского оврага. Движение перекрыто в обе стороны, на месте работают сотрудники ДПС.

Напомним, это не первый случай схода грунта на данном участке. 22 апреля 2016 года произошла оплывина. В тот же день из-за дождей произошел оползень в районе метромоста.