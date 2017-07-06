Нижегородский инвестсовет одобрил проект "Теплообменника" по строительству фитнес-клуба Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородский инвестсовет одобрил проект ПАО ПКО "Теплообменник" по строительству фитнес-клуба. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании совета, 7 июля 2017 года.



Совет рассмотрел заявку предприятия на строительство крупного фитнес-центра для сотрудников предприятия и граждан, живущих на прилегающей территории. Объем инвестиций в проект составляет 300 млн рублей (личные и заемные средства распределены в равных долях). Проект предполагает наличие платных и бесплатных групп для посещения. Инвестор намерен реализовать проект за 29 месяцев. Фитнес–клуб планируется расположить по адресу пр. Ленина около дома 79Б. Площадь предполагаемой застройки оставляет 7462 кв метра.

По решению совета инвестор должен будет очистить участок от находящихся на нем гаражей.