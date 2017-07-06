Нижегородский инвестсовет одобрил проект ООО "Стрижи" по строительству многоэтажного дома в Сормовском районе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Инвестсовет при губернаторе Нижегородской области одобрил проект ООО "Стрижи" по строительству многоэтажного дома в Сормовском районе. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с заседания совета 7 июля 2017 года.



Проект подразумевает передачу земельного участка в собственность для строительства многоквартирного высотного дома со встроенными нежилыми помещениями в границах улиц Лобачевского, Коммуны, Циолковского.

Стоимость проекта составляет 323 млн рублей, участок располагается на территории в 3 121 кв метр. На участке предусмотрен публичный сервитут и обременение для ремонта существующих инженерных сетей. Совет принял решение по передаче участка в собственность после установления сервитута.