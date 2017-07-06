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Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту гибели трёх человек при пожаре в Канавинском районе Нижнего Новгорода

10 июля 2017 11:59  [91] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

СК проводит расследование гибели трёх человек на пожаре в частном доме в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области 10 июля 2017 года.

Согласно информации, ночью 7 июля произошло возгорание частного дома на ул. Серова. После тушения пожара сотрудниками МЧС были обнаружены тела троих погибших: двоих мужчин и женщины.

При осмотре тел погибших следователи видимых телесных повреждений не обнаружили. Назначены судебно-медицинские экспертизы и пожарно-техническая экспертиза. Предположительно, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время следователи устанавливают личности погибших, а также все обстоятельства произошедшей трагедии. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности троим лицам).

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