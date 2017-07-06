День металлурга
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Культура и отдых
10 июля 2017 12:42  [18] Горадминистрация планирует запретить катание на лошадях по ул. Б.Покровской в Нижнем Новгороде
10 июля 2017 12:12  [129] Нижегородская администрация пообещала завершить реставрацию театра "Вера" до конца 2017 года
08 июля 2017 12:20  [616] Полиция изъяла из незаконного оборота более 1 200 литров алкогольной продукции на фестивале AFP 7 июля
07 июля 2017 18:07  [2062] Афиша культурных событий в Нижнем Новгороде с 7 по 9 июля
06 июля 2017 16:23  [762] УГООКН НО решило перекрасить здание "Нижегородской ярмарки" в "исторические" цвета для создания музея
06 июля 2017 13:18  [3412] Организаторы AFP не планируют отменять фестиваль из-за дождливой погоды
04 июля 2017 17:15  [344] НГХМ представит нижегородцам более 50 полотен из Третьяковской галереи в начале сентября
04 июля 2017 15:50  [645] Детеныши полярной совы и пумы вышли на свою первую прогулку в нижегородском зоопарке "Лимпопо"
04 июля 2017 13:21  [560] Пумята Свобода и Революция пробудут в нижегородском "Лимпопо" до конца июля перед отправкой в другие зоопарки
03 июля 2017 17:49  [256] Обновлённый балет "Дон Кихот" будет представлен в Нижегородском оперном театре в 83 сезоне
Культура и отдых

Горадминистрация планирует запретить катание на лошадях по ул. Б.Покровской в Нижнем Новгороде

10 июля 2017 12:42  [18] Культура и отдых
ул. Большая Покровская

ул. Большая Покровская

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Горадминистрация планирует запретить катание на лошадях по ул. Б.Покровской в Нижнем Новгороде.

На сайте горадминистрации для оценки регулирующего воздействия опубликован проект постановления о порядке организации досуга граждан в связи с оказанием услуг по катанию на верховых животных и гужевых повозках.

Проектом предусмотрен порядок организации подобного досуга; методика расчета взимания платы с предпринимателей; а также перечень мест, где подобные услуги можно оказывать.

Порядком организации работы предусмотрено, что передвижение верховых или вьючных животных допускается в сопровождении их владельцев или ответственных лиц. Ответственные лица должны быть не младше 18 лет и иметь специальную подготовку, что должно подтверждаться соответствующими документами об образовании.

В перечень мест, где планируется катание на животных, вошли шесть парков: "Автозаводский парк", "Сормовский парк", парк "Швейцария", Парк им.1 мая, детский парк им. Я.М. Свердлова, парк "Дубки". Пешеходная улица Большая Покровская, где катание на лошадях и пони проходит практически каждый день, в перечень не вошла. Предполагается, что на одной территории услуги будет оказывать только одно юрлицо.

При проведении общегородских массовых мероприятий постановлением горадминистрации могут устанавливаться дополнительные места и дополнительные условия оказания услуг населению на период проведения мероприятия.

Проект документа проходит оценку регулирующего воздействия до 2 августа 2017 года. Предложения и замечания направляются в электронном виде по адресу vlasovv@admgor.nnov.ru или на бумажном носителе по адресу: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп.5., каб.135 – для департамента экономического развития.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Водоканал
Фотофакт
Оползень перекрыл движение по Зеленскому съезду в Нижнем Новгороде06 июля 2017Оползень перекрыл движение по Зеленскому съезду в Нижнем Новгороде

Дмитрий Митрохин

Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph