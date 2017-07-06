Горадминистрация планирует запретить катание на лошадях по ул. Б.Покровской в Нижнем Новгороде Культура и отдых

ул. Большая Покровская Фото: НИА "Нижний Новгород"

Горадминистрация планирует запретить катание на лошадях по ул. Б.Покровской в Нижнем Новгороде.

На сайте горадминистрации для оценки регулирующего воздействия опубликован проект постановления о порядке организации досуга граждан в связи с оказанием услуг по катанию на верховых животных и гужевых повозках.

Проектом предусмотрен порядок организации подобного досуга; методика расчета взимания платы с предпринимателей; а также перечень мест, где подобные услуги можно оказывать.

Порядком организации работы предусмотрено, что передвижение верховых или вьючных животных допускается в сопровождении их владельцев или ответственных лиц. Ответственные лица должны быть не младше 18 лет и иметь специальную подготовку, что должно подтверждаться соответствующими документами об образовании.

В перечень мест, где планируется катание на животных, вошли шесть парков: "Автозаводский парк", "Сормовский парк", парк "Швейцария", Парк им.1 мая, детский парк им. Я.М. Свердлова, парк "Дубки". Пешеходная улица Большая Покровская, где катание на лошадях и пони проходит практически каждый день, в перечень не вошла. Предполагается, что на одной территории услуги будет оказывать только одно юрлицо.

При проведении общегородских массовых мероприятий постановлением горадминистрации могут устанавливаться дополнительные места и дополнительные условия оказания услуг населению на период проведения мероприятия.

Проект документа проходит оценку регулирующего воздействия до 2 августа 2017 года. Предложения и замечания направляются в электронном виде по адресу vlasovv@admgor.nnov.ru или на бумажном носителе по адресу: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп.5., каб.135 – для департамента экономического развития.