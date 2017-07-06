Нижегородский театр "Комедiя" представит премьеру спектакля "Боинг-Боинг" по пьесе Марка Камолетти осенью 2017 года Культура и отдых

Театр Комедiя Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородский театр "Комедiя" представит премьеру спектакля "Боинг-Боинг" по пьесе Марка Камолетти осенью 2017 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" в театре 10 июля 2017 года.



Согласно информации, режиссером новой постановки станет Дмитрий Крюков (Нижний Новгород).



Как отмечается в документах с сайта Госакупок, стоимость создания спектакля оценивается в 175 тысяч рублей (закупка у единственного поставщика). Спектакль будет ставиться в срок с июля по сентябрь текущего года.



Двухактная комедия будет поставлена на большой сцене театра. Как рассказали в "Комедiи", в основе сюжета лежит история романа молодого парижского ловеласа и трёх стюардесс.