НБД-Банк проводит акцию "Среда для монеты" в Нижегородской области с 31 августа по 1 ноября Бизнес

НБД-Банк проводит акцию "Среда для монеты" в Нижегородской области с 31 августа по 1 ноября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Акция пройдет во всех офисах обслуживания ПАО "НБД-Банк" на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области. В период действия акции ПАО "НБД-Банк" будет принимать монеты от населения каждую среду в течение всего рабочего дня. "НБД-Банк приглашает своих клиентов обменять скопившуюся мелочь на банкноты Банка России, положить на счет, сделать денежный перевод или купить иностранную валюту", - сообщается в пресс-релизе.

"Наша задача – напомнить клиентам НБД-Банка о том, что монеты важны не только в экономике страны, но и в обществе – металлические деньги активно используются в расчетах с населением при выплате пенсий, оплате коммунальных услуг, электроэнергии и многих других. Они позволяют производить точные расчеты во всех торговых точках", – отметил начальник управления по развитию филиальной сети ПАО "НБД-Банк" Андрей Ардабьевский.