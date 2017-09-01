Нижегородский минздрав рассчитывает на открытие пяти "открытых регистратур" в больницах до конца 2017 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский минздрав рассчитывает на открытие пяти "открытых регистратур" в больницах до конца 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, 31 августа 2017 года в городской поликлинике №17 (Московский район) комиссия минздрава области проверила работу первой в регионе "открытой регистратуры" в рамках проекта "Бережливая поликлиника".

"В настоящее время в поликлинике №17 на первом этаже размещен "Стол справок", где специалист дает первичные консультации по маршрутизации пациентов согласно причине посещения. Регистратура стала "открытого типа" – в отдельном помещении расположены столы регистраторов, оснащенные компьютерами, рядом с которыми стоят стулья для пациентов. Оформление обращений пациентов происходит в электронном виде. Для ожидающих своей очереди пациентов в помещении регистратуры создана зона ожидания с диванами. Для хранения медицинских карт выделено изолированное помещение", - говорится в сообщении.

По словам главврача поликлиники Людмилы Симончук, "знакомые всем окошки в регистратуру и разделительные стекла уходят в прошлое", а "время записи на прием занимает три-четыре минуты".

"Раньше в регистратуре пациенты выстраивались около окошек в очередь – сегодня они ожидают общения с медицинским регистратором, сидя на диванчиках, и напрямую общаются со специалистом. В поликлинике также ведется работа по созданию call-центра, в котором будет установлен многоканальный телефон для записи на прием к специалистам, вызова врача на дом. Это позволит пациентам получать всю необходимую информацию без отвлечения работников регистратуры на ответы на звонки. Преобразования коснулись и отделения медицинской профилактики", - сказала главврач.

Как сообщила начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской области Татьяна Егорова, такие же регистратуры, как в поликлинике №17, скоро появятся во всех взрослых и детских поликлиниках региона.

"Открытые регистратуры" будут создаваться в рамках проекта "Бережливая поликлиника", цель которого - ускорить процесс диагностики и лечения, чтобы человек находился в поликлинике как можно меньше времени. Уже в этом году проект "Бережливая поликлиника" будет внедрен в трех поликлиниках Нижнего Новгорода – это детская поликлиника №39, поликлиника городской клинической больницы №12, взрослая поликлиника №7, а также в двух поликлиниках области – в Сергачской и Сосновской центральных районных больницах", - заявила она.