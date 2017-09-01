S7 запустила третий ежедневный рейс из Нижнего Новгорода в Москву с 1 сентября Общество

Международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино) Фото: НИА "Нижний Новгород"

Авиакомпания S7 запустила третий ежедневный рейс из Нижнего Новгорода в Москву с 1 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта "Стригино".

До этого у авиакомпании было два ежедневных рейса на данном направлении: утренний (вылет в 10:10) и вечерний (21:35). С 1 сентября к ним добавится дневной рейс (14:55).

Время в пути из Нижнего Новгорода до московского аэропорта Домодедово составит один час. Перевозить пассажиров будут самолеты Embraer 170, недавно пополнившие парк авиакомпании. Подробное расписание и стоимость билетов можно уточнить на сайте перевозчика.



Как сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта, на сегодняшний день из нижегородского аэропорта доступны рейсы в три московских аэропорта. В дополнение к летающей в Домодедово авиакомпании S7 ежедневно в Шереметьево шесть рейсов выполняет Аэрофлот, а во Внуково раз в день летает ЮТэйр.

Напомним, что второй дополнительный рейс S7 на направлении "Нижний Новгород-Москва" был запущен с 7 августа. Тогда же анонсировалось, что ещё один рейс появится с 4 сентября.