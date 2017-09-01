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Экономика

Горадминистрация намерена направить 2,2 млн рублей на присвоение Нижнему Новгороду кредитного рейтинга

01 сентября 2017 14:09  [477] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Горадминистрация намерена направить 2,2 млн рублей на присвоение Нижнему Новгороду кредитного рейтинга. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок 31 августа 2017 года.

Согласно информации, департамент экономического развития администрации объявил торги на право оказания услуг по присвоению и поддержанию кредитного рейтинга Нижнего Новгорода и выпускаемым муниципальным ценным бумагам, размещаемым на финансовом рынке России. Аукцион назначен на 14 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 млн 210 тысяч рублей. Источник финансирования – бюджет Нижнего Новгорода. Контракт планируется заключить на три года.

Рейтинговое агентство, которое выиграет торги, должно будет публиковать пресс-релизы о присвоенных кредитных рейтингах и прогнозах по ним. При этом администрация будет вправе направить апелляции на эти рейтинги и прогнозы. Одним из требований к участникам является независимость рейтинговой оценки. Кроме того, на агентство не должны оказывать влияние какие-либо правительственные организации. Также оно не может быть аффилированно с финансово-заинтересованными сторонами.

Напомним, в июле 2017 года администрация Нижнего Новгорода утвердила условия обращения муниципальных облигаций.

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