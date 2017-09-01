Кстово Нижегородской области отпразднует 60-летие 2 сентября 2017 года (программа) Общество

Фото: пресс-служба администрации Кстовского района

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Кстово Нижегородской области отпразднует 60-летие 2 сентября 2017 года. Об этом сообщает администрация Кстовского района.Мероприятия к празднику пройдут на шести площадках. На площади Мира, в частности, запланированы продажа сельскохозяйственной продукции, выступление ансамбля песни и пляски "Казачий хутор", группы Quest Pistols Show, праздничный салют.На бульваре Нефтепереработчиков будет работать выставка военной техники и ретро-автомобилей, на ул.40 лет Октября в районе второго микрорайона - полевая кухня и выставка военного оружия, в парке "Октябрь" пройдет литературно–музыкальная программа "Край родной" с участием поэтов, писателей и бардов Кстовского района.В Детском парке состоится детский концерт на открытой эстраде, на пл. Ленина пройдет фестиваль красок "Краски лета-2017" и пенная дискотека.Как отмечают в администрации района, на праздник приедет делегация из белорусского Новополоцка – города-побратима Кстова."История этого молодого города очень похожа на историю Кстова. В июне 1958 года на берегу Западной Двины появились первые палатки небольшого отряда молодых строителей, которые приехали сюда, чтобы построить первый в республике нефтеперерабатывающий завод. Шли годы, строился завод "Нафтан", строился город... Уже 12 лет Кстово и Новополоцк связывают теплые дружеские отношения", - добавили в администрации.18+