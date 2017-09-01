Депутаты "Единой России" провели парламентские уроки для школьников в районах Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты "Единой России" в день знаний провели парламентские уроки для школьников в районах Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба нижегородского регионального отделения "Единой России", 1 сентября 2017 года депутат Государственной думы от Нижегородской области Наталья Назарова приняла участие в торжественных линейках в школах №126 и №119 Автозаводского района

Она поздравила школьников и учителей и вручила первоклассникам страховые полисы. "Первоклассникам всегда уделяется особое внимание, ведь у них начинается новый этап в жизни, более интересный, но в то же время ответственный и сложный. И дополнительная забота и защита в этот период очень важны", - отметила депутат.

Для учеников выпускных классов Назарова провела парламентский урок, главной темой которого стало будущее страны и то, какой вклад каждый из россиян мог бы внести в развитие государства.

Заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной Думы Владимир Панов посетил старейшую в Бутурлинском районе школу им.В.А.Казакова. Он осмотрел новый корпус школы, а также провел открытый урок, посвященный экологии Арктики.

Панов отдельно отметил экологическую специализацию школы. "Вопрос экологии из года в год будет становиться все более приоритетным, потому что, к сожалению, наша окружающая среда идёт не по пути улучшения качества, а по пути деградации. Поэтому экологические вопросы являются объективно сложными и очень важными. Мы все хотим жить на чистой земле с чистой водой и дышать чистым воздухом", - подчеркнул депутат.

По его словам, очень важно еще со школьной скамьи рассказывать детям об уязвимости окружающей среды и том, как необходимо о ней заботиться.

Пресс-служба Законодательного собрания сообщила, что в школе №129 Автозаводского района Нижнего Новгорода председатель комитета Законодательного Собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков во время парламентского урока рассказал о наиболее актуальных экологических проблемах для области: о загрязнении атмосферы, водных ресурсов, а также утилизации и хранении твердых коммунальных отходов.

По его словам, региональный план содержит 17 мероприятий по четырем основным направлениям: обращение с отходами, нормирование воздействия на окружающую среду и переход на наилучшие доступные технологии, охрана животного и растительного мира, лесные ресурсы.

Он сообщил, что сейчас создан региональный оператор в сфере обращения с отходами, ведется борьба с несанкционированными свалками и работа по ликвидации накопленного экологического ущерба в Дзержинске. На территории Нижегородской области имеются 409 особо охраняемых природных территорий, из них двум присвоен статус федерального значения (Керженский государственный природный биосферный заповедник и озеро Светлояр - памятник природы), 403 – регионального значения, 4 - местного значения.

"Сегодняшней молодежи через 15–20 лет суждено определять социально-экономическое, политическое и духовное развитие России. Поэтому вопрос о том, с какими ценностями, установками современная молодежь придет на смену нынешним политическим силам, является вопросом стратегическим и для судьбы самой молодежи, и для судьбы нашей страны. Проблемы экологии сегодня становятся не просто главными в осуществлении устойчивого развития общества, но и весьма острыми для самого выживания человека. Я надеюсь, что сегодня кто-нибудь из ребят вдохновился темой встречи, и в будущем активно займется изучением экологических проблем и поиском их решения", - отметил Солдатенков.