Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
04 сентября 2017 15:50  [126] Пробки на борском направлении в Нижнем Новгороде сократились почти в 20 раз в выходные дни по данным "Яндекс.Пробки"
04 сентября 2017 14:35  [162] Александр Табачников принял участие в праздновании 60-летия Кстова
04 сентября 2017 14:01  [166] Фестиваль предпринимательских проектов открылся в Нижнем Новгороде
04 сентября 2017 13:22  [1368] Известная нижегородская телеведущая Ирина Вдовина планирует вернуться на телекомпанию "Волга"
04 сентября 2017 13:14  [152] Более 20 сотрудников администрации Канавинского района Нижнего Новгорода станут донорами крови
04 сентября 2017 12:23  [236] "Нижегородский водоканал" перенес окончание благоустройства участка у коллектора на ул.Горной на конец сентября
04 сентября 2017 12:07  [222] Нижегородский сити-менеджер заявил о готовности рассмотреть обращение жителей против строительства в Светлоярском парке
04 сентября 2017 10:40  [312] Проект реконструкции территории Стрелки в Нижнем Новгороде будет выбран на фестивале "Эко-Берег" 13-17 сентября
03 сентября 2017 22:01  [201] Митинг в честь Дня солидарности в борьбе с террором прошел в Нижнем Новгороде 3 сентября
01 сентября 2017 22:27  [556] Показательные кормления животных прошли в нижегородском зоопарке "Лимпопо"
Общество

Администрация Нижнего Новгорода объявила голосование за место установки отреставрированного памятника Горькому

01 сентября 2017 16:55  [510] Общество

Фото: rutraveller.ru

Администрация Нижнего Новгорода объявила голосование по выбору места установки отреставрированного памятника Максиму Горькому, который раньше стоял парке Кулибина. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации 1 сентября 2017 года.

Согласно информации, главный архитектор Нижнего Новгорода Виктор Быков предложил три места, где можно было бы разместить отреставрированный памятник авторства скульптора Андрея Кикина: сквер по улице Ефремова, д.2, площадка перед кинотеатром "Буревестник" и центральная часть сквера на ул. Ковалихинская.

Проголосовать за понравившуюся площадку горожане могут на сайте http://нижнийновгород.рф.

В сообщении говорится, что в ходе восстановительных работ пришлось полностью заменить наиболее разрушенную, среднюю секцию. После транспортировки видимые сейчас просветы будут закрыты, а весь памятник заново тонирован. Реставраторы подтвердили, что скульптуру можно устанавливать на открытом воздухе.

Памятник Горькому был установлен в парке имени Кулибина в начале 1940-х годов на пересечении дорожек, идущих от четырех углов парка.

Напомним, что горадминистрация о намерении восстановить памятник сообщила в марте 2017 года.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Водоканал
Архив
Сормовские зори
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph