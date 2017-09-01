Администрация Нижнего Новгорода объявила голосование за место установки отреставрированного памятника Горькому Общество

Администрация Нижнего Новгорода объявила голосование по выбору места установки отреставрированного памятника Максиму Горькому, который раньше стоял парке Кулибина. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации 1 сентября 2017 года.

Согласно информации, главный архитектор Нижнего Новгорода Виктор Быков предложил три места, где можно было бы разместить отреставрированный памятник авторства скульптора Андрея Кикина: сквер по улице Ефремова, д.2, площадка перед кинотеатром "Буревестник" и центральная часть сквера на ул. Ковалихинская.

Проголосовать за понравившуюся площадку горожане могут на сайте http://нижнийновгород.рф.

В сообщении говорится, что в ходе восстановительных работ пришлось полностью заменить наиболее разрушенную, среднюю секцию. После транспортировки видимые сейчас просветы будут закрыты, а весь памятник заново тонирован. Реставраторы подтвердили, что скульптуру можно устанавливать на открытом воздухе.

Памятник Горькому был установлен в парке имени Кулибина в начале 1940-х годов на пересечении дорожек, идущих от четырех углов парка.

Напомним, что горадминистрация о намерении восстановить памятник сообщила в марте 2017 года.