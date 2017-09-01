Администрация Нижнего Новгорода объявила голосование за место установки отреставрированного памятника Горькому

Фото: rutraveller.ru
Администрация Нижнего Новгорода объявила голосование по выбору места установки отреставрированного памятника Максиму Горькому, который раньше стоял парке Кулибина. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации 1 сентября 2017 года.
Согласно информации, главный архитектор Нижнего Новгорода Виктор Быков предложил три места, где можно было бы разместить отреставрированный памятник авторства скульптора Андрея Кикина: сквер по улице Ефремова, д.2, площадка перед кинотеатром "Буревестник" и центральная часть сквера на ул. Ковалихинская.
Проголосовать за понравившуюся площадку горожане могут на сайте http://нижнийновгород.рф.
В сообщении говорится, что в ходе восстановительных работ пришлось полностью заменить наиболее разрушенную, среднюю секцию. После транспортировки видимые сейчас просветы будут закрыты, а весь памятник заново тонирован. Реставраторы подтвердили, что скульптуру можно устанавливать на открытом воздухе.
Памятник Горькому был установлен в парке имени Кулибина в начале 1940-х годов на пересечении дорожек, идущих от четырех углов парка.
Напомним, что горадминистрация о намерении восстановить памятник сообщила в марте 2017 года.
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