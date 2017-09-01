Две жалобы на массовую гибель птиц в районах Нижнего Новгорода поступило в минэкологии региона 1 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Две жалобы на массовую гибель птиц в районах Нижнего Новгорода поступило в минэкологии региона 1 сентября 2017 года. Соответствующие заявки размещены на сайте экологической диспетчерской службы министерства.



Согласно первой жалобе, очевидцы обнаружили множество трупов синиц у дома №13 по ул. Рождественской.



"Местные уборщики выбрасывают их в мусорку, что недопустимо, так как их нужно исследовать на предмет заражения болезнями. Просьба принять меры и проверить информацию", – отмечается в документе.



Еще одна жалоба на аналогичную тему касается территории у дома №2 по ул. Бетанкура в Бурнаковском микрорайоне.