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Две жалобы на массовую гибель птиц в районах Нижнего Новгорода поступило в минэкологии региона 1 сентября 2017 года. Соответствующие заявки размещены на сайте экологической диспетчерской службы министерства.
Согласно первой жалобе, очевидцы обнаружили множество трупов синиц у дома №13 по ул. Рождественской.
"Местные уборщики выбрасывают их в мусорку, что недопустимо, так как их нужно исследовать на предмет заражения болезнями. Просьба принять меры и проверить информацию", – отмечается в документе.
Еще одна жалоба на аналогичную тему касается территории у дома №2 по ул. Бетанкура в Бурнаковском микрорайоне.
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