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Общество

Инициативная группа направила обращение к главе Нижнего Новгорода против строительства в Светлоярском парке

01 сентября 2017 17:22  [669] Общество

Фото: rutraveller.ru

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Инициативная группа направила обращение к главе Нижнего Новгорода Елизавете Солонченко против строительства в Светлоярском парке. Об этом сообщает градозащитница Мария Попова 1 сентября 2017 года.

На сайте администрации Нижнего Новгорода отмечается, что в департамент градостроительного развития обратилось ООО "Гранд" по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – "общественное питание". Земельный участок предоставлен в аренду ООО "Гранд" по договору со сроком действия до 30 июня 2018 года под строительство бассейна с кафе напротив домов №№2, 4 и 6 по ул.Мокроусова.

По словам Поповой, 15 августа 2017 года все 49 участников публичных слушаний по данному вопросу "высказали свое категорическое несогласие с застройкой". 29 августа инициативная группа направила в адрес главы Нижнего Новгорода обращение с просьбой "вмешаться в сложившуюся ситуацию".

"Озеро Светлоярское – это зеленые "легкие" близлежащих поселков. Мы уверены, что построенное кафе, рассчитанное на 25 мест, будет "капельницей", "пивнушкой", местом пристанища лиц, ведущих асоциальный образ жизни. По обеим сторонам по плану размещаются автопарковки, значит, часть парка окажется под асфальтом. Бассейн, скорее всего, будет прикрытием бесперебойной работы кафе, потому что на таких площадях в принципе не может быть хорошего бассейна. Если он и будет работать, то как дополнение к бане. Считаем, что это рассадник утех и развлечений определенной части населения", - говорится в письме.

Под обращением подписалось порядка 250 человек.

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