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Спорт

Нижегородская команда по хоккею с мячом "Старт" подписала контракт с нападающим Александром Желтяковым

01 сентября 2017 17:25  [426] Спорт
Александр Желтяков

Александр Желтяков

Фото: с сайта ХК "Старт"

НИА "Нижний Новгород" - Евгений Сафонов

Нижегородская команда по хоккею с мячом "Старт" подписала контракт с нападающим Александром Желтяковым. Об этом сообщает пресс-служба клуба 1 сентября 2017 года.

Александр Желтяков (родился 19 августа 1994 года) - воспитанник красноярского хоккея. В составе "Енисея" в сезоне 2015/16 провел три матча, забил два гола. В сезоне 2016/2017 играл в клубе шведской Элитсерии "Каликс", провел 19 матчей и забил два гола.

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Теги:
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