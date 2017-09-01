Александр Желтяков
Фото: с сайта ХК "Старт"
Нижегородская команда по хоккею с мячом "Старт" подписала контракт с нападающим Александром Желтяковым. Об этом сообщает пресс-служба клуба 1 сентября 2017 года.
Александр Желтяков (родился 19 августа 1994 года) - воспитанник красноярского хоккея. В составе "Енисея" в сезоне 2015/16 провел три матча, забил два гола. В сезоне 2016/2017 играл в клубе шведской Элитсерии "Каликс", провел 19 матчей и забил два гола.
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