Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
04 сентября 2017 15:50  [127] Пробки на борском направлении в Нижнем Новгороде сократились почти в 20 раз в выходные дни по данным "Яндекс.Пробки"
04 сентября 2017 14:35  [163] Александр Табачников принял участие в праздновании 60-летия Кстова
04 сентября 2017 14:01  [166] Фестиваль предпринимательских проектов открылся в Нижнем Новгороде
04 сентября 2017 13:22  [1374] Известная нижегородская телеведущая Ирина Вдовина планирует вернуться на телекомпанию "Волга"
04 сентября 2017 13:14  [154] Более 20 сотрудников администрации Канавинского района Нижнего Новгорода станут донорами крови
04 сентября 2017 12:23  [238] "Нижегородский водоканал" перенес окончание благоустройства участка у коллектора на ул.Горной на конец сентября
04 сентября 2017 12:07  [224] Нижегородский сити-менеджер заявил о готовности рассмотреть обращение жителей против строительства в Светлоярском парке
04 сентября 2017 10:40  [314] Проект реконструкции территории Стрелки в Нижнем Новгороде будет выбран на фестивале "Эко-Берег" 13-17 сентября
03 сентября 2017 22:01  [202] Митинг в честь Дня солидарности в борьбе с террором прошел в Нижнем Новгороде 3 сентября
01 сентября 2017 22:27  [557] Показательные кормления животных прошли в нижегородском зоопарке "Лимпопо"
Общество

Сезон охоты на лосей открылся в Нижегородской области 1 сентября

01 сентября 2017 17:49  [180] Общество

Сезон охоты на лосей открылся в Нижегородской области 1 сентября 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, сезон охоты продлится до 30 сентября. Разрешено добывать только взрослых самцов лося "на реву".

"В охоте на лося есть один интересный способ – так называемая охота на реву, во время брачного периода. Свое название она получила от того, что на утренних и вечерних зорях самцы выходят помериться силами и вызывают соперников на бой криками - ревом, стоном. Охота во время гона особенно популярна среди охотников, поскольку гарантирует роскошный трофей - рога лося", - пояснил руководитель комитета госохотнадзора Нижегородской области Николай Бондаренко.

По данным комитета, для охоты на этого зверя нужна соответствующая лицензия. Наказание за охоту без разрешения составит от 120 до 200 тысяч рублей.

По результатам государственного мониторинга в 2017 году в области обитает около 900 медведей, более 13 тысяч лосей, свыше 500 косуль, более 235 рысей, около 1,5 тысяч барсуков.

Напомним, лимит добычи лося в Нижегородской области на 2017-2018 годы увеличился на 20%. За этот период можно отстрелить 957 лосей.

Также с 1 сентября по 31 октября открылся сезон охоты на барсука, с 1 сентября по 14 сентября - сезон охоты на зайцев и лисицу с гончими и борзыми собаками без оружия.

Фото: Министерство экологии Нижегородской области

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Водоканал
Архив
Сормовские зори
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph