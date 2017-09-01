Сезон охоты на лосей открылся в Нижегородской области 1 сентября Общество

Сезон охоты на лосей открылся в Нижегородской области 1 сентября 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, сезон охоты продлится до 30 сентября. Разрешено добывать только взрослых самцов лося "на реву".

"В охоте на лося есть один интересный способ – так называемая охота на реву, во время брачного периода. Свое название она получила от того, что на утренних и вечерних зорях самцы выходят помериться силами и вызывают соперников на бой криками - ревом, стоном. Охота во время гона особенно популярна среди охотников, поскольку гарантирует роскошный трофей - рога лося", - пояснил руководитель комитета госохотнадзора Нижегородской области Николай Бондаренко.

По данным комитета, для охоты на этого зверя нужна соответствующая лицензия. Наказание за охоту без разрешения составит от 120 до 200 тысяч рублей.

По результатам государственного мониторинга в 2017 году в области обитает около 900 медведей, более 13 тысяч лосей, свыше 500 косуль, более 235 рысей, около 1,5 тысяч барсуков.

Напомним, лимит добычи лося в Нижегородской области на 2017-2018 годы увеличился на 20%. За этот период можно отстрелить 957 лосей.

Также с 1 сентября по 31 октября открылся сезон охоты на барсука, с 1 сентября по 14 сентября - сезон охоты на зайцев и лисицу с гончими и борзыми собаками без оружия.

Фото: Министерство экологии Нижегородской области