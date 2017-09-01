Нижегородская администрация планирует направить 4 млн рублей на ремонт системы освещения на пл. Минина и ул. Б.Покровской Общество

ул. Большая Покровская Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Администрация Нижнего Новгорода планирует направить 4 млн рублей на ремонт системы освещения на пл. Минина и Пожарского и ул. Большой Покровской. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок 1 сентября 2017 года.



Согласно информации, аукцион назначен на 21 сентября. На ул. Большой Покровской работы должны быть выполнены на участке от пересечения с ул. Октябрьской, где проходят трамвайные пути, до пл. Минина. Там расположено 58 световых опор, на каждой из которых по четыре светильника, которые подрядчику предстоит демонтировать и заменить на светодиодные. При этом на каждой опоре будет не по четыре светильника, а по два. На пл. Минина расположены 32 опоры, на каждой из них – по одному светильнику. Их также нужно будет заменить на светодиодные. Кроме того, подрядчик должен будет окрасить торшерные стойки и устранить отклонения от вертикальной оси.



Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн 982 тысячи рублей. В том числе 1,1 млн рублей – средства федерального бюджета, 2,7 млн рублей – средства областного бюджета, 156 тысяч рублей – средства городского бюджета. Срок выполнения работ – полтора месяца с момента заключения контракта.



Напомним, торги на право благоустройства ул. Большой Покровской выиграло ООО "Управляющая компания "Возрождение Торговый дом". Стоимость контракта – 171,7 млн рублей. Работы продлятся до конца ноября. Эта же компания победила в аукционе на право благоустройства пл. Минина. Стоимость контракта – 72,4 млн рублей. Срок выполнения работ также конец ноября.