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Общество

Минэкологии Нижегородской области не выявило неприятного запаха в районе крематория по итогам проверки 30 августа

01 сентября 2017 17:57  [417] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Минэкологии Нижегородской области не выявило неприятного запаха в районе крематория по итогам проверки 30 августа. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области 1 сентября.

Согласно информации, ведомство провело проверку по анонимной заявке от 25 августа 2017 года о том, что в районе вновь открывшегося в Сормовском районе Нижнего Новгорода крематория распространяется неприятный запах. Сотрудники министерство обследовали как территорию крематория, так зону вокруг него. Неприятные запахи не фиксировались. Обследование проводилось в рабочее время (в часы работы крематория).

Ранее сообщалось, что первый в Нижнем Новгороде крематорий начал работу 12 июля 2017 года. При этом 25 августа 2017 года в минэкологии поступила анонимная жалоба на сильный неприятный запах в районе крематория.

При этомруководство нижегородского крематория отрицало наличие неприятного запаха от его работы.

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