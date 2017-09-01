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Общество

Официальный сайт управления ГОЧС Нижнего Новгорода начал работу с 1 сентября

01 сентября 2017 18:17  [308] Общество
администрация Нижнего Новгорода

администрация Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Официальный сайт МКУ "Управления ГОЧС Нижнего Новгорода" начал работу с 1 сентября 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации.

Сайт заработал по адресу - www.ugz52.ru. "Портал призван информировать нижегородцев об угрозах возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций, в том числе на системах ЖКХ, о проведении плановых работ, а также содержит оперативную информацию о ходе ликвидации последствий различных нештатных ситуаций", - сообщается в пресс-релизе.

Посетители сайта могут ознакомиться с работой МКУ "Управление ГОЧС Нижнего Новгорода", мероприятиями по защите населения от чрезвычайных ситуаций, которые проходят на территории города, действующими нормативно-правовыми актами в области защиты населения и территорий от ЧС. Также на информационном ресурсе размещены рекомендации жителям по действиям в различных ситуациях.

Кроме того, на сайте нижегородцы могут оставить обращение по вопросам безопасности, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, ознакомиться с правилами безопасности нахождения на воде, действиями при возникновении пожара, при включении специальных сирен .

Отмечается также, что для организаций и учреждений города будет размещена информация по обучению на курсах гражданской обороны, данные о тематике обучения, стоимости, выложены формы заявки необходимых для обучения документов для скачивания.

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