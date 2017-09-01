Открытые поэтические чтения состоятся в нижегородском Александровском саду 2 сентября. Об этом сообщает управление по работе со СМИгорадминистрации.
Согласно информации, встреча "Формы. Рифмы" пройдет в формате открытого микрофона, где каждый желающий поэт или неравнодушный к стихам нижегородец будут иметь возможность поделиться со сцены своим творчеством или прочесть любимые произведения. Регистрация участников на месте. Начало в 17:00. Организатор мероприятия - МАУК "Рождественская сторона" и поэтическое движение "Формырифмы".
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