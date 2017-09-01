Открытые поэтические чтения состоятся в нижегородском Александровском саду 2 сентября Культура и отдых

Открытые поэтические чтения состоятся в нижегородском Александровском саду 2 сентября. Об этом сообщает управление по работе со СМИгорадминистрации.

Согласно информации, вст­реча "Формы. Рифмы" пройдет в форма­те открытого микрофо­на, где каждый желаю­щий поэт или неравно­душный к стихам ниже­городец будут иметь возможность поделить­ся со сцены своим тв­орчеством или прочес­ть любимые произведе­ния. Регистрация участников на месте. Начало в 17:00. Организатор меропри­ятия - МАУК "Рождест­венская сторона" и поэтическое движение "Формырифмы".

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