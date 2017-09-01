Туман прогнозируется в Нижегородской области 2-3 сентября. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на Гидрометцентр.
Согласно информации, туманы с видимостью 300-500 метров ожидаются в регионе ночью 2 сентября и раним утром 3 сентября.
В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с нарушением в работе транспорта, дорожно-коммунальных служб. Из-за снижения видимости на дорогах, увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных скоплениями легкового и большегрузного транспорта, увеличением количества крупных ДТП на участках с ограниченной видимостью, крутыми поворотами, спусками и подъемами.
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