Туман прогнозируется в Нижегородской области 2-3 сентября Происшествия

Туман прогнозируется в Нижегородской области 2-3 сентября. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на Гидрометцентр.

Согласно информации, туманы с видимостью 300-500 метров ожидаются в регионе ночью 2 сентября и раним утром 3 сентября.

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с нарушением в работе транспорта, дорожно-коммунальных служб. Из-за снижения видимости на дорогах, увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных скоплениями легкового и большегрузного транспорта, увеличением количества крупных ДТП на участках с ограниченной видимостью, крутыми поворотами, спусками и подъемами.