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Спорт

Нижегородский ХК "Торпедо" уступил СКА в серии буллитов 2 сентября

03 сентября 2017 13:56  [334] Спорт

Нижегородский ХК "Торпедо" уступил СКА в серии буллитов 2 сентября. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.

Согласно информации, матч проходил на льду нижегородского дворца спорта. В результате нижегородского давления еще в первой половине стартового периода «армейцы» получили в свой «актив» 27 штрафных минут. Реализовать численное преимущество торпедовцы не смогли, однако счет в матче открыл Вячеслав Кулёмин. При этом, хозяевам охранить лидерство до перерыва не удалось. Форвард гостей Александр Барабанов восстановил равновесие при игре в большинстве.

Во втором периоде СКА завладел инициативой, и, получив в свое распоряжение большинство, Илья Ковальчук вывел гостей вперед.

"На третью двадцатиминутку торпедовцы вышли преисполненными желания сравнять счет. Не сломил их настрой даже гол Павла Дацюка, реализовавшего большинство на девятой минуте периода. Подопечные Петериса Скудры, вдохновляемые домашними трибунами, понеслись вперед, невзирая на силу и авторитет соперника. В итоге Денис Баранцев и Геннадий Столяров заставили "Нагорный" ликовать от восторга, подарив нижегородским болельщикам яркий "камбэк" - 3:3, - отмечается в сообщении.

Остаток основного времени и овертайм не принесли командам успеха, однако гости льда после серии буллитов вышли победителями

Далее ХК "Торпедо" сыграет три матча домашней серии. Ближайший из них состоится в "Нагорном" 4 сентября в 19:00. Соперник – московское "Динамо".

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Теги:
Хоккей
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