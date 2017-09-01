Митинг в честь Дня солидарности в борьбе с террором прошел в Нижнем Новгороде 3 сентября Общество

Митинг в честь Дня солидарности в борьбе с террором прошел в Нижнем Новгороде 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Согласно информации, в акции, направленной на консолидацию общества и солидарности в противодействии терроризму, приняли участие представители администрации Нижнего Новгорода, депутаты городской Думы, руководители религиозных конфессий и ветеранских организаций города. Почтить память детей и взрослых, погибших во время террористического акта в Беслане, собрались около 1000 нижегородцев: учащиеся школ Ленинского района, кадеты, представители учреждений культуры и спорта, общественных организаций, жители. Акция состоялась в ФОКе "Заречье"

Среди участников акции также присутствовала глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко.

"Со дня трагедии в Беслане прошло тринадцать лет. Но у меня до сих пор нет слов – только слёзы по погибшим детям. Все теракты ужасны, но Беслан всё равно стоит особняком. Это вопиющий пример расчеловечивания, который невозможно оправдать ничем. Мы живем в сложном мире, где зачастую нет черного и белого, где понятия добра и зла относительны. Но есть абсолютное зло – это терроризм. Россия воюет с терроризмом везде, от Северного Кавказа до Сирии. И будет воевать до победы, потому что в этой войне невозможны ни переговоры, ни перемирие – это противостояние цивилизованного человечества с первобытной темной силой. Россия должна победить в этом противостоянии ради себя, ради всего цивилизованного мира и особенно ради 186 детей, погибших в Беслане", - сказала она в рамках торжественной речи.

На митинге звучали патриотические стихи и песни, которые исполняли школьники, представители Совета молодежи Ленинского района раздавали нижегородцам листовки с призывом сохранения безопасности страны и помощи жертвам террора, а в завершении митинга присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

СПРАВКА:

День солидарности в борьбе с терроризмом был установлен в 2005 году Федеральным законом "О днях воинской славы России" и связан с трагическими событиями в городе Беслане (Северная Осетия, 1-3 сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе №1 погибли 333 человека, включая 186 детей.