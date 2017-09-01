Житель Бора Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в разбойном нападении на нетрезвого мужчину Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Перед судом предстанет 33-летний житель области за совершение разбойного нападения

Согласно информации прокуратуры, в сентябре 2016 года двое мужчин в посёлке Неклюдово в г. Бор похитили у мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, банковскую карту и , узнав у него пин-код, сняли с неё деньги. После этого обвиняемый и его не установленный следствием соучастник избили потерпевшего, после чего похитили у него мобильный телефон.

Уголовное дело в отношении 33-летнего обвиняемого по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия) направлено в суд. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.