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Общество

Герои Советского Союза и РФ провели "урок мужества" для воспитанников Нижегородского кадетского корпуса ПФО им.Маргелова

01 сентября 2017 18:53  [156] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Герои Советского Союза и Российской Федерации провели "урок мужества" для воспитанников Нижегородского кадетского корпуса ПФО им. генерала армии В.Ф.Маргелова 1 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Михаил Бабич и почетные гости – герои Советского Союза и РФ -осмотрели построенные, строящиеся и подлежащие реконструкции объекты инфраструктуры кадетского корпуса: автодром, стадион, административный корпус, ФОК, корпус дополнительного образования, воздушно-десантный городок, общевойсковую и штурмовую полосы препятствий, где с кадетами 10-11 классов будут проводиться тренировочные занятия, и новый спальный корпус. Митрополит нижегородский и арзамасский Георгий совершил чин великого освящения нового спального корпуса.

Во время торжественной линейки Михаил Бабич рассказал, что строительство второй очереди, которое включает в себя учебный корпус, столовую и корпус дополнительного образования, будет завершено через год. "Сегодня в Нижегородском кадетском корпусе им. Героя Советского Союза В.Ф.Маргелова знаменательный день. В День знаний мы с вами отмечаем завершение строительства первой очереди кадетского корпуса. Пройдет всего лишь год, и мы завершим строительство второй очереди. Сегодня особенный день, потому что 84 кадета, которые только приняты в кадетский корпус, впервые получат погоны. И свои погоны они получат из рук людей, которые всей своей жизнью, всей своей службой, совершив героические подвиги и отмеченные высшими наградами Родины, прославили воздушно-десантные войска наших Вооруженных сил", - отметил он.

В ходе торжественной линейки герои Советского Союза и Российской Федерации, полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич, заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский вручили новобранцам погоны, а также приняли участие в открытии мемориального комплекса с бюстом генерала армии В.Ф.Маргелова.

Также герои Советского Союза и РФ в новом учебном году провели первый для кадет урок – "урок мужества". Они вспоминали ситуации, которые во многом повлияли на ход исторических событий, повлияли на формирование личностных качеств.

Затем полномочный представитель президента РФ в ПФО вместе с почетными гостями посетили православную гимназию во имя святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде. Сегодня здесь установили памятную доску герою России Дмитрию Жидкову, который учился в этой школе. В этом году в первый класс гимназии пошла его племянница. Всего же в этом году православная гимназия приняла 310 ребят, из них 75 первоклассников.

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