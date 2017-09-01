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Происшествия

Спецборт МЧС доставил двух тяжелобольных девочек из Ставрополя и Перми в Нижний Новгород

04 сентября 2017 10:05  [130] Происшествия

Фото: с сайта ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Cамолет "Сухой Суперджет 100" МЧС России осуществил санитарно-авиационную эвакуацию двух тяжелобольных девочек из Ставрополя и Перми в Нижний Новгород 2 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ.

Согласно информации, пациенты нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

"Спецборт МЧС России, который осуществил санитарную эвакуацию, оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета. На протяжении всего полёта пациентов сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ и психолог МЧС России", - отмечается в сообщении.

В Нижнем Новгороде двух пациентов доставили для специализированного лечения в ФГБУ "Приволжский Федеральный медицинский исследовательский центр".

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