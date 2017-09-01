Пять бань сгорело в Нижегородской области 3 сентября Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Пять бань сгорело в Нижегородской области 3 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, за минувшие сутки в Нижегородской области произошло пять "печных" пожаров в банях. В 00:01 поступило сообщение о пожаре в бане на ул.Украинской в р.п. Виля в Выксунском городском округе. Площадь пожара составила 20 кв. метров. Причиной возгорания стало неправильное устройство и неисправность печи и дымохода.

Аналогичный пожар из-за тех же причин произошёл в селе Крутой Майдан Вадского района. Сообщение о возгорании поступило в 00:30. Сгорела баня на площади 12 кв. метров.

В 05:35 поступило сообщение о пожаре в бане в с.Суроватиха Дальнеконстантиновского района. Баня обгорела на площади 17,5 кв. метров.

Ещё два подобных пожара произошло в деревне Чуркино Городецкого района и деревне Кеславль Бутурлинского района. Из-за нарушений в устройстве и эксплуатации печей и дымоходов сгорели две бани.

Во всех случаях никто не пострадал.