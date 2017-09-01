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Происшествия

Гражданин Узбекистана подозревается в убийстве знакомого в Кстовском районе Нижегородской области

04 сентября 2017 11:26  [186] Происшествия

Фото: СУ СК по Нижегородской области

Гражданин Узбекистана подозревается в убийстве знакомого в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК региона 4 сентября 2017 года.

По версии следствия, 30 августа 2017 года потерпевший вместе со своим знакомым приехали к 24-летнему подозреваемому, проживающему в с. Шелокша Кстовского района, после чего трое мужчин отправились в Нижний Новгород.

"По дороге между потерпевшим и подозреваемым произошел конфликт из-за денежного долга, в ходе которого 29-летний мужчина попросил оставить машину. Выйдя из машины, мужчины направились в лесополосу, где продолжили ссору, в ходе которой подозреваемый нанес ножом несколько ударов в область шеи потерпевшему. От полученных травм мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан. Ранее он судим не был.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

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