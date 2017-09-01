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Происшествия

Медсестра в Арзамасе Нижегородской области признана виновной в причинении смерти по неосторожности несовершеннолетнему

04 сентября 2017 11:48  [238] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Арзамасский городской суд признал виновной медсестру в причинении смерти по неосторожности несовершеннолетнему в детском доме-интернате. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 4 сентября 2017 года.

Согласно информации, утром 18 ноября 2016 года младшая медицинская сестра детского дома-интерната в Арзамасе, контролировала в группе прием пищи детьми. Согласно должностной инструкции, она была обязана помогать нуждающимся детям при одевании, раздевании, умывании, купании, кормлении и укладывании в постель.

Медсестра отвлеклась и отвернулась пока мальчик ел. Тот подавился отварной сосиской, что привело к развитию механической асфиксии. Спустя около 15 минут медсестра уже обнаружила подопечного без признаков жизни.

Уголовное дело в отношении медсестры было возбуждено ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Вину в инкриминируемом ей деянии обвиняемая не признала.

Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на год.

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Теги:
Дети Суд
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