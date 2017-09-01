Медсестра в Арзамасе Нижегородской области признана виновной в причинении смерти по неосторожности несовершеннолетнему

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Арзамасский городской суд признал виновной медсестру в причинении смерти по неосторожности несовершеннолетнему в детском доме-интернате. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 4 сентября 2017 года.
Согласно информации, утром 18 ноября 2016 года младшая медицинская сестра детского дома-интерната в Арзамасе, контролировала в группе прием пищи детьми. Согласно должностной инструкции, она была обязана помогать нуждающимся детям при одевании, раздевании, умывании, купании, кормлении и укладывании в постель.
Медсестра отвлеклась и отвернулась пока мальчик ел. Тот подавился отварной сосиской, что привело к развитию механической асфиксии. Спустя около 15 минут медсестра уже обнаружила подопечного без признаков жизни.
Уголовное дело в отношении медсестры было возбуждено ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Вину в инкриминируемом ей деянии обвиняемая не признала.
Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на год.
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