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Общество

Известная нижегородская телеведущая Ирина Вдовина планирует вернуться на телекомпанию "Волга"

04 сентября 2017 13:22  [1360] Общество
Ирина Вдовина

Ирина Вдовина

Фото: со страницы Ирины Вдовиной в соцсети

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Известная нижегородская телеведущая Ирина Вдовина планирует вернуться на телекомпанию "Волга". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник.

Согласно информации, Ирина Вдовина собирается заняться творческой работой - ожидается, что она возглавит творческую дирекцию телекомпании.

На самой телекомпании данную информацию пока не подтвердили, но и не опровергли. Сама Ирина Вдовина сообщила корреспонденту информагентства, что сегодня, 4 сентября, будет обсуждать вопрос своего возможного возвращения в медиа-пространство с руководством телекомпании "Волга".

Напомним, что 18 июля 2017 года "Волгу" возглавил бывший глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.

Как сообщалось ранее, в феврале 2017 года телекомпания "Волга" получила "21 кнопку" в Нижегородской области.

СПРАВКА:
Ирина Вдовина родилась 18 декабря 1971 года в Нижнем Новгороде. С 6 до 17 лет занималась в театре "Вера". В 1993 году закончила филологический факультет Нижегородского государственного педагогического университета.

Работала на ТК "Волга", позднее - руководителем проектов: журнал "VIP shopping" и журнал "Respect & Q".

Достижения: 2000 год - лауреат премии Нижнего Новгорода в области журналистики, 2001 год - лучшая ведущая развлекательных программ "Лазурная Звезда" (Сочи) и лучшая ведущая развлекательных программ "Вся Россия" (Москва).

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