Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Происшествия
04 сентября 2017 18:13  [256] Нижегородский предприниматель осужден на три года за взятку в 522 тысячи рублей
04 сентября 2017 16:30  [129] Площадь лесных пожаров в 2017 году почти втрое уменьшилась в Нижегородской области из-за дождливого лета
04 сентября 2017 16:13  [212] Россельхознадзор пытается через нижегородский суд взыскать с гражданина почти 24 млн рублей за уничтожение сельхозземель
04 сентября 2017 13:43  [253] Полиция задержала двоих подозреваемых в поджоге кафе в Выксе Нижегородской области
04 сентября 2017 11:48  [240] Медсестра в Арзамасе Нижегородской области признана виновной в причинении смерти по неосторожности несовершеннолетнему
04 сентября 2017 11:26  [188] Гражданин Узбекистана подозревается в убийстве знакомого в Кстовском районе Нижегородской области
04 сентября 2017 11:12  [188] Пять бань сгорело в Нижегородской области 3 сентября
04 сентября 2017 10:05  [128] Спецборт МЧС доставил двух тяжелобольных девочек из Ставрополя и Перми в Нижний Новгород
04 сентября 2017 09:31  [170] Житель Бора Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в разбойном нападении на нетрезвого мужчину
03 сентября 2017 15:17  [237] Жалоба на разлив мазута в Волге поступила в минэкологии региона 1 сентября
Происшествия

Полиция задержала двоих подозреваемых в поджоге кафе в Выксе Нижегородской области

04 сентября 2017 13:43  [253] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Полиция задержала двоих подозреваемых в поджоге кафе в Выксе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону 4 сентября 2017 года.

По данным полиции, около 04:00 охранники кафе вывели на улицу нетрезвого посетителя. После этого, как стало видно на камерах видеонаблюдения в кафе, около 05:00 к зданию подошли трое молодых людей. Один из них бросил во входную дверь горящий предмет, после чего все трое скрылись. Возгорание было потушено охраной кафе. Во время инцидента пострадавших нет.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Позднее сотрудники районного отдела полиции установили личности и задержали двоих 22-летних подозреваемых. Задержанные в содеянном сознались.

В настоящее время полицейские устанавливают личность третьего причастного к инциденту мужчины.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выкса МВД
Поделиться:
Водоканал
Архив
Сормовские зори
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph