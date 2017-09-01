Полиция задержала двоих подозреваемых в поджоге кафе в Выксе Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Полиция задержала двоих подозреваемых в поджоге кафе в Выксе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону 4 сентября 2017 года.

По данным полиции, около 04:00 охранники кафе вывели на улицу нетрезвого посетителя. После этого, как стало видно на камерах видеонаблюдения в кафе, около 05:00 к зданию подошли трое молодых людей. Один из них бросил во входную дверь горящий предмет, после чего все трое скрылись. Возгорание было потушено охраной кафе. Во время инцидента пострадавших нет.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Позднее сотрудники районного отдела полиции установили личности и задержали двоих 22-летних подозреваемых. Задержанные в содеянном сознались.

В настоящее время полицейские устанавливают личность третьего причастного к инциденту мужчины.