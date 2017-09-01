Фестиваль предпринимательских проектов открылся в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Фестиваль предпринимательских проектов, который будет проходить на площадках ведущих нижегородских вузов, открылся 4 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода.

Согласно информации, цель фестиваля – это формирование перечня молодежных предпринимательских проектов, направленных на перспективное развитие Нижнего Новгорода. В числе проектов, которые будут представлены: социальные и культурные акции, городские конкурсы и праздники, медийные и дизайнерские решения, связанные с развитием, как городской инфраструктуры, так и бренда нашего города.

Участниками Фестиваля уже стали около двух тысяч студентов.

"Часто именно на последних курсах вуза студенты начинали свои предпринимательские инициативы, и многие из них существуют до сих пор. Сегодняшние студенты через пять лет будут во многом определять уровень и комфорт жизни в Нижнем Новгороде, поэтому все их инициативы очень важны для города", - сказала на открытии фестиваля глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко.

По ее словам, городская Дума совместно с администрацией сейчас разрабатывает положение о муниципально-частном партнерстве и положение о концессионном соглашении, которые позволят предпринимателям запускать новые, полезные для города и горожан проекты.

"Мы должны сделать так, чтобы люди, которые выходят из стен университета, были готовы стать предпринимателями в широком смысле этого слова. Если глава города сегодня здесь, поддерживает наш фестиваль, то все удастся. Я очень горжусь тем, что наши выпускники возглавляют такие города, как Нижний Новгород, и желаю главе города больших успехов. Во всяком случае, Нижегородский университет поможет во всех ее начинаниях", - сказал ректор ННГУ Евгений Чупрунов.

Работа фестиваля продлится до 10 сентября 2017 года.