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Бизнес

Промсвязьбанк вошел в ТОП-5 банков по размеру портфеля кредитов МСБ

04 сентября 2017 15:27  [97] Бизнес

Согласно предварительным итогам исследования российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) за I полугодие 2017 года, Промсвязьбанк занял пятое место по размеру портфеля кредитов МСБ. Об этом сообщает пресс-служба банка 4 сентября 2017 года.

"Рейтинг подготовлен рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). Всего в исследовании приняли участие 44 банка, активно работающих с субъектами МСБ", - говорится в сообщении.

Объем кредитов, выданных Промсвязьбанком предприятиям МСБ в I полугодии 2017 года, составил 40 млрд 789 млн рублей, увеличившись на 39,1% за год на отчетную дату. Эксперт РА подчеркивает, что помимо лидера рынка положительную динамику портфелей среди ТОП-10 показали только два банка, один из них – Промсвязьбанк, переместившийся в рейтинге сразу на пятую строчку.

"МСБ – одно из приоритетных бизнес-направлений Промсвязьбанка, и мы намерены усилить свое присутствие на рынке в этом сегменте. Мы постоянно совершенствуем свою продуктовую линейку таким образом, чтобы максимально помочь бизнесу. Активно внедряем новые технологии и онлайн-сервисы, позволяющие оперативно решать ежедневные задачи наших клиентов", – сказал руководитель блока "средний и малый бизнес" Промсвязьбанка Александр Чернощекин.

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