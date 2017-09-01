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Происшествия

Россельхознадзор пытается через нижегородский суд взыскать с гражданина почти 24 млн рублей за уничтожение сельхозземель

04 сентября 2017 16:13  [211] Происшествия

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области просит по суду взыскать с гражданина ущерб в 23 млн 974 тысячи рублей за порчу сельхозземель в Богородском районе. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 4 сентября 2017 года.

Согласно информации, гражданин вел несанкционированное складирование отходов и грунта, а также вел разработку двух котлованов на земельном участке сельскохозяйственного назначения на территории Богородского района. Из-за этого произошло уничтожение плодородного слоя почвы на площади 22,85 тысячи кв. м.

"Вследствие действий ответчика произошла значительная утрата природных свойств плодородного слоя почвы, причинен вред окружающей среде, уничтожен плодородный слой почвы", - говорится в сообщении.

Управление Россельхознадзора предоставило расчет по исчислению вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды. В марте 2017 года управлением в адрес ответчика была направлена письменная претензия о добровольном возмещении ущерба, которая была оставлена ответчиком без исполнения.

Напомним, в начале 2017 года Россельхознадзор в судебном порядке взыскивал 10 млн рублей за уничтожение плодородной земли при строительстве водохозяйственных водоемов в Лысковском районе.

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