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Происшествия

Площадь лесных пожаров в 2017 году почти втрое уменьшилась в Нижегородской области из-за дождливого лета

04 сентября 2017 16:30  [128] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Площадь лесных пожаров в 2017 году почти втрое сократилась в Нижегородской области по сравнению с 2016 годом из-за дождливого лета. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 4 сентября 2017 года.

Согласно информации, с начала пожароопасного периода 2017 года в области было зарегистрировано 37 лесных пожаров на общей площади 9,5 га.

Заместитель директора департамента лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев сообщил, что все пожары в регионе на сегодня ликвидированы.

По его словам, своевременно обнаруживать и ликвидировать пожары помогают 42 круглосуточных камеры видеонаблюдения, а также контроль за ситуацией с воздуха: два пилота-наблюдателя ежедневно исследуют нижегородские леса.

Один из пилотов, Сергей Гурин, сообщил, что в этом году справиться с пожарами помогает и погода, из-за дождей "пожаров было меньше, а работать легче".

Сейчас в северных районах области действует четвертый класс пожароопасности, посещение лесов и разведение костров запрещено.

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