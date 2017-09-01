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Общество

Пробки на борском направлении в Нижнем Новгороде сократились почти в 20 раз в выходные дни по данным "Яндекс.Пробки"

04 сентября 2017 15:50  [125] Общество
дублёр Борского моста

дублёр Борского моста

Фото: Дмитрий Митрохин

Пробки на борском направлении в Нижнем Новгороде сократились почти в 20 раз в выходные дни по результатам исследования компании "Яндекс.Пробки", изучившей траффик до открытия борской транспортной системы и после.

Сообщается, что аналитики Яндекс.Пробки сравнили движение автомобилей за неделю до открытия Борской транспортной инфраструктуры (с 24 по 30 июля) и две недели, выбранные после запуска моста (с 7 по 13 августа 2017 года и с 14 по 20 августа 2017 года).

"В августе практически полностью исчезли пробки в период с понедельника по четверг в обоих направлениях, в то время как на неделе с 24 по 30 июля водители теряли в пробках в среду более 50 минут в утренние и вечерние часы пик при движении из Нижнего Новгорода и более 30 минут в пиковые часы в четверг", - говорится в исследовании компании.

В пятницу и в выходные на выезде из Нижнего Новгорода еще в июле водители могли терять около двух часов. "После открытия моста пробка здесь отнимает у водителей не более 10 минут", - зафиксировали аналитики.

Вместе с тем отмечено, что затруднения возникают в районе поселка Неклюдово и перед ним. "Водители теряли здесь от 30 до 60 минут 11 и 18 августа", - отмечают в "Яндексе".

При движении в сторону Нижнего Новгорода до открытия нового Борского моста пробки также собирались в районе Неклюдово и непосредственно перед мостом. "После открытия нового моста пробки перед ним практически исчезли на протяжении всей недели, но пробки в районе Неклюдово всё ещё отнимают до 10 минут в пятницу вечером и во второй половине дня в воскресенье. И хотя пробки не исчезли вовсе, суммарное время проезда после открытия моста уменьшилось более чем на 30 минут в воскресенье вечером и понедельник утром", – заключили эксперты компании.

Напомним, что движение по новому Борскому мосту открылось в Нижнем Новгороде 31 июля 2017 года. Напомним также, что госконтракт на строительство дублера Борского моста был заключен 28 октября 2013 года. Генподрядчиком выступал ОАО "Мостотрест", цена контракта - 13 млрд 37 млн рублей.

СПРАВКА:
Технические параметры дублера Борского моста через реку Волга: полная длина моста – 1 450,93 м. в том числе левобережная эстакада - 762,4 м, русловая часть - 323 м, правобережная эстакада - 365,5 м. Количество опор моста – 30 штук ( три русловых и 27 береговых). Количество полос движения – две по 3,75 м каждая. Ось моста располагается на 60 м ниже по течению от оси существующего совмещенного моста. Для выполнения строительно-монтажных работ на объекте было задействовано более двух тысяч человек и 500 единиц техники.

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