Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Происшествия
04 сентября 2017 18:13  [254] Нижегородский предприниматель осужден на три года за взятку в 522 тысячи рублей
04 сентября 2017 16:30  [127] Площадь лесных пожаров в 2017 году почти втрое уменьшилась в Нижегородской области из-за дождливого лета
04 сентября 2017 16:13  [211] Россельхознадзор пытается через нижегородский суд взыскать с гражданина почти 24 млн рублей за уничтожение сельхозземель
04 сентября 2017 13:43  [251] Полиция задержала двоих подозреваемых в поджоге кафе в Выксе Нижегородской области
04 сентября 2017 11:48  [237] Медсестра в Арзамасе Нижегородской области признана виновной в причинении смерти по неосторожности несовершеннолетнему
04 сентября 2017 11:26  [187] Гражданин Узбекистана подозревается в убийстве знакомого в Кстовском районе Нижегородской области
04 сентября 2017 11:12  [186] Пять бань сгорело в Нижегородской области 3 сентября
04 сентября 2017 10:05  [128] Спецборт МЧС доставил двух тяжелобольных девочек из Ставрополя и Перми в Нижний Новгород
04 сентября 2017 09:31  [169] Житель Бора Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в разбойном нападении на нетрезвого мужчину
03 сентября 2017 15:17  [237] Жалоба на разлив мазута в Волге поступила в минэкологии региона 1 сентября
Происшествия

Нижегородский предприниматель осужден на три года за взятку в 522 тысячи рублей

04 сентября 2017 18:13  [254] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Предприниматель осужден на три года лишения свободы за взятку чиновнику райадминистрации Московского района Нижнего Новгорода в 522 тысячи рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 4 сентября 2017 года.

Согласно информации, предприниматель эксплуатировал на территории Московского района незаконные нестационарные торговые объекты. Замглавы Московского района в 2014 – 2015 года в силу своих должностных обязанностей был осведомлен об этих объектах.

Обвиняемый зная, что чиновник готов за взятку не демонтировать несанкционированные объекты и не привлекать предпринимателя к административной ответственности, перевел на его счет деньги. Таким образом, он совершил преступление, предусмотренное п."б" ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за заведомо незаконное бездействие в крупном размере).

Московский районный суд признал виновным предпринимателя и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года, условно, с испытательным сроком на два года и штрафом в доход государства в размере пятикратной суммы взятки - 2,610 млн рублей.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Водоканал
Архив
Сормовские зори
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph