Нижегородский предприниматель осужден на три года за взятку в 522 тысячи рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Предприниматель осужден на три года лишения свободы за взятку чиновнику райадминистрации Московского района Нижнего Новгорода в 522 тысячи рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 4 сентября 2017 года.

Согласно информации, предприниматель эксплуатировал на территории Московского района незаконные нестационарные торговые объекты. Замглавы Московского района в 2014 – 2015 года в силу своих должностных обязанностей был осведомлен об этих объектах.

Обвиняемый зная, что чиновник готов за взятку не демонтировать несанкционированные объекты и не привлекать предпринимателя к административной ответственности, перевел на его счет деньги. Таким образом, он совершил преступление, предусмотренное п."б" ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за заведомо незаконное бездействие в крупном размере).

Московский районный суд признал виновным предпринимателя и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года, условно, с испытательным сроком на два года и штрафом в доход государства в размере пятикратной суммы взятки - 2,610 млн рублей.