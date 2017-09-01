НИА "Нижний Новгород" вернуло лидерские позиции в рейтинге медиаресурсов региона за II квартал 2017 года Общество

НИА "Нижний Новгород" вернуло лидерские позиции в рейтинге медиаресурсов региона за II квартал 2017 года. Об этом сообщается на сайте "Медиалогии".

Согласно исследованию, НИА "Нижний Новгород" с индексом цитируемости 53,62 поднялось на одну позицию и вернулось на первую строчку ТОП-20 самых цитируемых СМИ Нижегородской области. На второе место с первого подвинулось NewsNN с индексом 40,34. Третье место с индексом 28,19 сохранило РИА "Время Н".

Как и в первом квартале 2017 года, лидерскую позицию в сфере телевидения сохранила "Волга-ТВ", оставшись на шестом месте общего рейтинга (ИЦ – 12,92). Также среди газет по-прежнему лидирует "Нижегородский рабочий" (ИЦ – 5,51, 11 место общего рейтинга). В категории "интернет" на первом месте остаётся портал NN.ru, который поднялся с пятой на четвёртую строчку (ИЦ – 18,08).

Активную динамику показали ИА Koza.press, поднявшаяся на три позиции и занявшая 7 место, "выросший" на 10 строчек интернет-портал "Выкса.РФ" (9 место), поднявшееся с 15 на 12 место ИА "В городе N" и добавивший себе семь строчек портал Innov.ru.

С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте "Медиалогии".

Напомним, по итогам 2016 года и за первый квартал 2017 года первое место в рейтинге цитируемости занимало агентство NewsNN, на втором месте находилось НИА "Нижний Новгород", на третьем – РИА "Время Н".

СПРАВКА:

В медиарейтинг вошли СМИ Нижегородской области, специализированные СМИ при подсчете не учитывались. Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости (ИЦ) "Медиалогии".

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 41 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.