Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Происшествия
05 сентября 2017 11:37  [76] Нижегородские следователи расследуют факт причинения медиками смерти по неосторожности ребенку
05 сентября 2017 10:04  [316] Уголовное дело возбуждено в отношении совершившего ДТП с трамваем в Нижнем Новгороде водителя грузовика
05 сентября 2017 09:21  [345] Суд начал оглашение приговора нижегородскому сити-менеджеру Сергею Белову и экс-главе Ленинского района Надежде Рожковой
04 сентября 2017 18:13  [348] Нижегородский предприниматель осужден на три года за взятку в 522 тысячи рублей
04 сентября 2017 16:30  [170] Площадь лесных пожаров в 2017 году почти втрое уменьшилась в Нижегородской области из-за дождливого лета
04 сентября 2017 16:13  [447] Россельхознадзор пытается через нижегородский суд взыскать с гражданина почти 24 млн рублей за уничтожение сельхозземель
04 сентября 2017 13:43  [285] Полиция задержала двоих подозреваемых в поджоге кафе в Выксе Нижегородской области
04 сентября 2017 11:48  [291] Медсестра в Арзамасе Нижегородской области признана виновной в причинении смерти по неосторожности несовершеннолетнему
04 сентября 2017 11:26  [207] Гражданин Узбекистана подозревается в убийстве знакомого в Кстовском районе Нижегородской области
04 сентября 2017 11:12  [206] Пять бань сгорело в Нижегородской области 3 сентября
Происшествия

Уголовное дело возбуждено в отношении совершившего ДТП с трамваем в Нижнем Новгороде водителя грузовика

05 сентября 2017 10:04  [316] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело возбуждено в отношении совершившего ДТП с трамваем в Нижнем Новгороде водителя грузовика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Нижегородской области 5 сентября 2017 года.

ДТП произошло днём 11 августа 2017 года на пр. Ильича в Нижнем Новгороде. По версии следствия, 42-летний водитель грузовика совершил столкновение с движущимся трамваем. В результате трамвай сошел с рельс, а 48-летняя кондуктор, находившаяся в салоне, получила телесные повреждения, от которых впоследствии скончалась в больнице.

В отношении совершившего ДТП водителя, который является жителем Кстовского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Водоканал
Архив
Сормовские зори
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph