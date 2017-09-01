Уголовное дело возбуждено в отношении совершившего ДТП с трамваем в Нижнем Новгороде водителя грузовика Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело возбуждено в отношении совершившего ДТП с трамваем в Нижнем Новгороде водителя грузовика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Нижегородской области 5 сентября 2017 года.

ДТП произошло днём 11 августа 2017 года на пр. Ильича в Нижнем Новгороде. По версии следствия, 42-летний водитель грузовика совершил столкновение с движущимся трамваем. В результате трамвай сошел с рельс, а 48-летняя кондуктор, находившаяся в салоне, получила телесные повреждения, от которых впоследствии скончалась в больнице.

В отношении совершившего ДТП водителя, который является жителем Кстовского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.