Сотрудники нижегородского филиала Сбербанка провели экскурсию для детей из инновационного центра "Сияние" Бизнес

дети из центра Сияние в нижегородском филиале Сбербанка Фото: пресс-служба Сбербанка

Сотрудники одного из нижегородских отделений Сбербанка провели экскурсию для детей из инновационного центра "Сияние". Об этом сообщает пресс-служба банка 5 сентября 2017 года.



"В начале сентября в гости к сотрудникам Сбербанка в отделение на ул. Октябрьской революции, 66 пришли необычные посетители. Это ребята из инновационного центра "Сияние", который специализируется на работе с "особенными" детьми, в частности, содействует созданию условий для того, чтобы дети-инвалиды с синдромом Дауна имели возможность получать образование в общеобразовательных учреждениях", - сообщается в пресс-релизе.



Для "солнечных" ребят была организована экскурсия, в ходе которой в доступной форме им рассказали, что такое банк и как он работает. После экскурсии они ответили на вопросы викторины на знание правил дорожного движения. В подарок дети получили книги и светоотражающие браслеты.



"Дети с особенностями развития – это будущие взрослые, которые через несколько лет тоже станут нашими клиентами. Пока адаптация таких людей в обществе зачастую напоминает бесконечную "полосу препятствий". В Сбербанке действует проект "Особенный банк" — экосистема продуктов и сервисов, построенная с чутким вниманием к людям с особенностями и инвалидностью, к их жизненным сценариям и потребностям Адаптация продуктов и сервисов происходит при непосредственном участии таких людей. В 2016 году запущен проект проверки адаптации услуг и сервисов Сбербанка в Москве и Санкт-Петербурге, в феврале 2017 года он стартовал в регионах России, в том числе входящих в зону обслуживания Волго-Вятского территориального банка, - прокомментировала исполнительный директор дивизиона "Забота о клиентах" Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Наталья Макарцева.