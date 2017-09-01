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Происшествия

Нижегородские следователи расследуют факт причинения медиками смерти по неосторожности ребенку

05 сентября 2017 11:37  [77] Происшествия

Фото: СУ СК по Нижегородской области

Следователи СУ СК РФ по Нижегородской области расследуют факт причинения медиками смерти по неосторожности ребенку. Об этом сообщает пресс-служба управления 5 сентября 2017 года.

По версии следствия, 15 июля 2017 года 2-летний мальчик почувствовал себя плохо, у него поднялась температура, которую мать сбила лекарственными средствами. На следующий день состояние ребенка ухудшилось, и его доставили в приемный покой "Тоншаевской ЦРБ", где ему была оказана медицинская помощь. Через два ребенок скончался в отделении больницы.

В ходе расследования уголовного дела следователям СК предстоит установить всех лиц, причастных к совершению данного преступления, а также дать юридическую оценку действиям медицинских работников, оказывавших помощь ребенку.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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Теги:
Дети СК РФ
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