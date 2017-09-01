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Бизнес

Промсвязьбанк запустил услугу бесплатного пополнения счета и переводов на карты с карт других банков

05 сентября 2017 11:42  [56] Бизнес

Фото: Промсвязьбанк

Розничным клиентам Промсвязьбанка (ПСБ) стала доступна услуга бесплатных переводов с карт любых российских банков на карты и счета, открытые в ПСБ. Об этом сообщила пресс-служба банка 5 сентября 2017 года.

"Для совершения операции в интернет–банке достаточно выбрать карту или счет для пополнения и воспользоваться кнопкой "Пополнить с карты другого банка". У клиентов есть возможность привязать карту в интернет-банке, чтобы при осуществлении повторных переводов не вводить каждый раз номер и срок ее действия.

Клиент может добавить несколько карт и при необходимости удалить их. Для обеспечения безопасности переводы защищены технологией 3DSecure (Verified by Visa/MasterCard SecureCode). Лимит на сумму бесплатных переводов за календарный месяц на все карты и счета одного клиента с карт сторонних банков составляет 150 тысяч рублей. Сейчас услуга доступна в интернет-банке, а в ближайшее время появится и в мобильном банке.

"Более 90% транзакций в ПСБ совершаются онлайн. Запуск нового сервиса поддерживает этот тренд и максимально упрощает взаимодействие между банком и клиентом. Отсутствие комиссии позволяет осуществлять пополнение открытых в ПСБ карт и счетов с карт сторонних российских кредитных организаций без необходимости приходить в отделение банка. Для наших клиентов, особенно из удаленных регионов, это важный шаг", – приводятся в сообщении слова вице-президента, руководителя блока "Цифровой бизнес" Промсвязьбанка Алгирдаса Шакманаса,

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