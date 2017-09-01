"Ростелеком" завершил первый в России мультивендорный тест транспортной сети SDN Бизнес

"Ростелеком" успешно завершил первый в России мультивендорный тест транспортной программно-определяемой сети SDN (Software-Defined Networking). Об этом сообщает пресс-служба компании 5 сентября 2017 года.

Сообщается, что в процессе тестирования оптическое сетевое оборудование от Huawei, NEC и Nokia, а также соответствующие доменные SDN-контроллеры были объединены с помощью зонтичного транспортного SDN-контроллера производства NEC/Netcracker. "Новый иерархический подход к транспортным сетям на базе SDN (Transport SDN) обеспечил комплексный контроль и прозрачность, полную автоматизацию операций в трех отдельных оптических доменах разных производителей", - отмечено в пресс-релизе.

Как сообщает пресс-служба компании, мультивендорность была продемонстрирована с привлечением крупнейших производителей оптического оборудования Huawei, NEC и Nokia. Используя зонтичный SDN-контроллер для транспортных сетей, предоставляемый NEC/Netcracker, во время теста было показано унифицированное мультидоменное представление сети, гибкость и сквозной контроль сети, а также возможности быстрого создания и восстановления сервисов.

"Используя эти возможности, пользователи "Ростелекома" смогут самостоятельно выбирать новые услуги, которые будут предоставлены автоматически и динамически оптимизированы в соответствии с требованиями к пропускной способности и производительности транспортной сети. Тест продемонстрировал значительное сокращение времени заказа, настройки и активации сервисов, что позволяет сократить сроки вывода сервисов на рынок с нескольких недель или месяцев до нескольких часов. Это уменьшает количество ошибок и приводит к более простым процессам конфигурации. Основываясь на демонстрации, к примеру, время восстановление сервиса после сбоя может сократиться, в среднем, до нескольких минут", - говорится в пресс-релизе.

"Вместе с производителями оборудования Huawei, NEC/Netcracker и Nokia мы наглядно показали возможности транспортной сети SDN для сокращения расходов на эксплуатацию сети и повышения её автоматизации. Используя транспортный SDN-контроллер NEC/Netcracker, который управлял несколькими разными доменными контроллерами, "Ростелеком" смог устранить привязку к поставщику оборудования и заложить основу для настоящей мультивендорной транспортной инфраструктуры", - рассказал старший вице-президент по технической инфраструктуре "Ростелекома" Алексей Сапунов.